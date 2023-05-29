Кримінал

Бомбардування Торецька: двоє людей загинуло

29 Травня 2023 18:34
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торецьк

У понеділок російські окупанти двічі завдали удару фугасними авіаційними бомбами по Торецьку Донецької області, внаслідок чого загинули дві особи, восьмеро поранені, повідомляє голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

“Дві людини загинули і вісім поранені внаслідок удару по Торецьку. Об 11:30 росіяни двічі ударили по місту авіацією – фугасними авіаційними бомбами (ФАБ-250). Пошкоджено АЗС та багатоповерхову будівлю”, – написав очільник ОВА в телеграм-каналі.

На місці події працюють рятувальники і поліція, постраждалим надають необхідну медичну допомогу.


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