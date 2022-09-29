Біля Бахмута вбито командира “вагнерівців”, – InformNapalm

В Україні ліквідовано командира ПВК “Вагнера” 41-річного Олексія Нагіна.

Про це повідомляє InformNapalm.

Як пишуть у Telegram-каналі, посилаючись на низку інформаційних ресурсів, 20 вересня біля Бахмута було вбито 41-річного командира штурмового загону ПВК “Вагнера” Олексія Нагіна, на прізвисько “Терек”.

Нагін, за даними InformNapalm, був “ветераном” бойових дій у Чечні, Грузії, на Донбасі, Сирії та Лівії.

За свої “заслуги” був нагороджений трьома орденами мужності, платиновою зіркою героя ПВК “Вагнера”, медалями “За відвагу” та “За захист Криму”. Також Нагін “відзначений” звання героя Росії, так званих “ДНР” та “ЛНР”.