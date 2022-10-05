Кримінал

Більше десятка ворожих дронів атакували Україну в ніч на 5 жовтня

5 Жовтня 2022 11:36
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війна

Більше десятка дронів атакували Україну з півдня в ніч на 5 жовтня.

Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

За його словами, близько 12 дронів атакували нашу територію з півдня країни, шість із них було збито, три – зенітними ракетними військами на півдні, а також три – авіацією Повітряних сил.

Ігнат зазначив, що такі серйозні види озброєння застосовуються для протидії ворожим безпілотникам з огляду на сейрозні загрози.

Наразі противник шукає слабкі місця у протиповітряній обороні України.

“Загрози серйозні. Ми бачимо, що в Білій Церкві є певні влучання. Військово-цивільна адміністрація повідомила вже про наслідки. Це небезпека, тому будемо застосовувати будь-які сили та засоби, доступні нам, для того, щоб убезпечити наших громадян і наші Збройні сили й інші сили оборони.

І будуть застосовуватися і авіація, і зенітні ракетні війська, і всі сили та засоби, якими можна збивати”, – сказав Ігнат.


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