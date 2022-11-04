БЕБ передало на фронт понад 40 тис пачок конфіскованих сигарет

Тютюнові вироби без марок акцизного податку, з марками республіки білорусь, з марками «Д’юті Фрі» (for duty free only) виявили співробітники Бюро економічної безпеки України за результатами обшуків транспортного засобу яким керував порушник.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Слідством встановлено громадянина України, який здійснив придбання, зберігання та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів. Понад 40 тис пачок тютюнових виробів, орієнтовною ринковою вартістю близько 1,5 млн грн було виявлено та вилучено.

Порушника визнано винним у вчинені кримінального правопорушення. Вироком суду прийнято рішення щодо передачі тютюнових виробів на потреби Збройних Сил України відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.02.2022 №186-р «Про передачу майна для потреб Збройних Сил».