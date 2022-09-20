В Ізюмі на Харківщині затримали жінку, яка допомагала росіянам красти газ, — СБУ

Служба безпеки України затримала в Ізюмі жінку, яку підозрюють у співпраці з окупантами. За версією слідства, підозрювана допомагала росіянам розкрадати український газ.

Підозрюваній 52 роки, вона родом з Маріуполя, повідомив речник обласного управління СБУ Владислав Абдула.

“Ізюмчанка добровільно пішла на співпрацю з російсько-окупаційними військами. Ще наприкінці квітня жінка погодилась на пропозицію ворога очолити газорозподільне підприємство, яке окупанти створили на базі захопленої Ізюмської дільниці газопостачання ПАТ “Харківгаз”, — написав Абдула.

За інформацією Служби безпеки, підозрювана на окупованій території запустила газорозподільчу станцію за вказівкою окупаційних військ. Крім того, жінка організувала “незаконне споживання українського газу для потреб російсько-окупаційних військ без обліку у газотранспортній системі України”.

Жінку затримали під час перевірки деокупованих територій. Їй оголосили про підозру за ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України.

“Вирішується питання щодо обрання стосовно неї судом запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою”, — повідомив Абдула.

Підозрюваній загрожує до 12 років позбавлення волі.