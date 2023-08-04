Кримінал

Авіакатастрофа у Броварах: Ще двом посадовцям ДСНС обрали запобіжний захід

4 Серпня 2023 15:21
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авіакатастрофа, мвс

Ще двом чиновникам Державної служби з надзвичайних ситуацій обрали запобіжний захід у справі про авіакатастрофу у Броварах, в якій загинуло керівництво МВС.

Про це повідомляє “Суспільне“.

Запобіжний захід обрали виконуючому обов’язки командира частини Володимиру Леонову та ще одному посадовцю ДСНС Андрію Дворику. Печерський райсуд столиці відправив обох фігурантів справи під варту без права на заставу.

Чиновників підозрюють у порушенні правил безпеки руху або експлуатації повітряного транспорту, що призвело до загибелі людей.

Нагадаємо, сьогодні суд у Києві також обрав запобіжний захід начальнику Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування ДСНС Івану Коробці. Його також арештували.

Коробка заперечує підозру та заявив, що його адвокат буде подавати апеляцію.


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