Кримінал

Авіація Росії вдарила по Запорізькій області керованими ракетами

11 Квітня 2023 14:37
14
читать на русском →
війна

Вранці 11 квітня російська авіація запустила по дві керовані ракети по цивільному сектору в Оріхові та Гуляйполі Запорізької області.

Про це повідомила Запорізька обласна військова адміністрація.

Окрім того, російсько-окупаційні війська обстріляли артилерійськими снарядами Степногірськ. Влада області повідомляє про масований удар окупантів по лінії зіткнення на Запоріжжі.

На щастя, минулося без постраждалих.

За даними ОВА, минулої доби, 10 квітня, російські війська здійснили 66 артилерійських обстрілів, 4 авіаудари, 7 атак із застосуванням БПЛА, 2 — із РСЗВ.

У Кам’янському, Чарівному, Привільному, Оріхові, Гуляйполі та ще 12 населених пунктах області зафіксовано нові руйнування — загалом 45 нових повідомлень лише за добу.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
11 Квітня 2023 12:55
15

На Великдень комендантська година у Харкові залишиться незмінною
11 Квітня 2023 15:00
0

Рада заборонила використання феєрверків та салютів в Україні
11 Квітня 2023 13:29
25

Ахметов позивається до Росії щодо повного відшкодування збитків
11 Квітня 2023 12:14
142

Уряд вніс зміни до порядку вручення повісток
11 Квітня 2023 11:50
49

NYT: Європа пообіцяла Україні мільйон снарядів на рік. Це реально?
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

США шпионили за Президентом Украины
Сергій ПРИТУЛА

Заткніться!
Александр КИРШ

Почему пуйло уничтожает в первую очередь именно «русскую» часть Украины
Александр КИРШ

Чем война в Украине должна пугать американцев
Віталій ПОРТНИКОВ

Кремль боїться контрнаступу ЗСУ?
Альфред КОХ

Что, Коля, забыл как ты жрал ножки Буша у себя в Карелии?..
усі думки