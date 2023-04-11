Авіація Росії вдарила по Запорізькій області керованими ракетами

Вранці 11 квітня російська авіація запустила по дві керовані ракети по цивільному сектору в Оріхові та Гуляйполі Запорізької області.

Про це повідомила Запорізька обласна військова адміністрація.

Окрім того, російсько-окупаційні війська обстріляли артилерійськими снарядами Степногірськ. Влада області повідомляє про масований удар окупантів по лінії зіткнення на Запоріжжі.

На щастя, минулося без постраждалих.

За даними ОВА, минулої доби, 10 квітня, російські війська здійснили 66 артилерійських обстрілів, 4 авіаудари, 7 атак із застосуванням БПЛА, 2 — із РСЗВ.

У Кам’янському, Чарівному, Привільному, Оріхові, Гуляйполі та ще 12 населених пунктах області зафіксовано нові руйнування — загалом 45 нових повідомлень лише за добу.