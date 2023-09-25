“Абрамси” вже в Україн, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що американські танки “Абрамс” уже в Україні і готуються підсилити бригади.

Про це він повідомив у Телеграмі за результатами наради із синхронізації основних безпекових напрямів.

“Хороші новини від міністра Умєрова. “Абрамси” вже в Україні й готуються підсилити наші бригади. Вдячний союзникам за виконання домовленостей! Шукаємо нові контракти, розширюємо географію постачання”, – повідомив Зеленський.

Також на нараді була доповідь прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, він розповів про захист критичної інфраструктури, підготовку укриттів і “Пунктів незламності”.

Доповіді щодо воєнної ситуації – Головком, СЗР, ГУР МО, СБУ.