88 співробітників ООН вже загинули у секторі Гази

ООН заявляє, що з початку бойових дій між Ізраїлем і ХАМАСом загинули 88 співробітників Агентства ООН у справах палестинських біженців (БАПОР).

Про це пише Times of Israel.

Як йдеться у спільній заяві керівників усіх основних агентств ООН, це “найбільша кількість жертв серед співробітників ООН, зафіксована в одному конфлікті”.

У заяві висловлюється обурення кількістю жертв серед цивільного населення в секторі Гази і міститься заклик до “негайного гуманітарного припинення вогню”, а також вимога до ХАМАС звільнити заручників, викрадених з Ізра0їлю.

“Минуло 30 днів. Досить вже. Це має припинитися зараз”, – підкреслюється у заяві.