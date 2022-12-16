870 млн євро: Угорщина нарешті заморозила російські активи

Угорщина наразі заморозила 350 мільярдів форінтів російських активів – про це уряд Орбана звітував у Брюсселі наприкінці листопада.

Це величезний стрибок: станом на минулий місяць було відомо про конфіскації на загальну суму 1,2 мільйона форинтів, пише угорське видання Nepszava.

Це значна сума, навіть порівняно з іншими країнами Європи, тим паче, що до листопадової звітності Будапешт повідомив Брюссель про арешт лише 3000 євро.

Значні підсанкційні активи були виявлені в Угорщині в листопаді, саме тоді, коли боротьба за кошти ЄС з Брюсселем загострилася, оскільки наприкінці минулого місяця правління оголосило, що буде рекомендую заморозити частину субсидій для Угорщини.

Згідно з останніми даними, в Італії заморожено 2,3 млрд євро, у Німеччині – 2,2 млрд, в Австрії – майже 1,8 млрд євро, тоді як у Болгарії це 11,3 млн, у Чехії – 10,8 млн, у Словаччині – 4,9 млн євро.