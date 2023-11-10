80 тисяч мешканців Сектора Гази відправились на південь

Ізраїльські війська просунулися до центру міста Газа, а ізраїльські офіційні особи заявили, що 80 000 жителів Сектора Гази у четвер вирушили на південь.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Це найбільше переміщення людей за останні п’ять днів, після відкриття гуманітарного коридору.

Військові заявили, що вони наближаються до “серця розвідки та оперативної діяльності” угруповання ХАМАС в районі міста Газа поблизу лікарні Аль-Шіфа.

За словами військових, у цій зоні розташовувалася бойова кімната для керівництва бойовими діями, великий тренувальний полігон і заводи з виробництва боєприпасів, які використовуються для виробництва ракет, протитанкових ракет, безпілотників та інших вибухових речовин. Поруч були дитячі садки та мечеті, повідомили військові.