58 мільйонів збитків: у Києві викрили повторні махінації посадовиці “Київпастрансу”

Поліція Києва вдруге повідомила про підозру посадовиці комунального підприємства «Київпастранс» у службовій недбалості. За даними слідства, через завищення цін під час закупівлі електроенергії у 2021–2023 роках громада столиці зазнала збитків на понад 58 мільйонів гривень.

Про це повідомили у поліції Києва.

Слідчі Подільського управління поліції встановили, що 44-річна посадовиця у 2021, 2022 та 2023 роках допустила завищення вартості електроенергії при укладанні угод із підрядним товариством. Унаслідок цього комунальне підприємство «Київпастранс» переплатило мільйони гривень бюджетних коштів.

Реклама

Реклама

Раніше, у липні 2025 року, цю ж жінку вже викривали у закупівлі електроенергії за завищеною ціною у 2021 році, що призвело до переплати понад 11,6 мільйона гривень.

У ході подальшого розслідування виявилося, що у 2023 році вона повторила ті самі дії — попри зниження ринкової вартості електроенергії, не врахувала це під час укладання нових контрактів. У результаті підприємство переплатило понад 47,2 мільйона гривень.

Загальні збитки, завдані її діями, перевищують 58 мільйонів гривень. Крім того, про підозру повідомлено і директору компанії-постачальника, який, за даними слідства, міг бути причетним до заволодіння коштами.

Посадовиці оголошено підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України — службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років.

Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури за участі працівників СБУ.