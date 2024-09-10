Суспільство

57% українців вважають перейменування “копійки” на “шаг” під час війни недоречним– опитування
10 Вересня 2024 14:04
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опитування
Ілюстративне фото з відкритих джерел

57% українців вважають заміну “копійки” на “шаг” під час війни недоречним.

Про це йдеться у релізі Rakuten Viber.

Результати опитування показали, що 57% українців вважають зайвим заміну назви “копійка” на “шаг”.

Водночас чверть опитаних (24%) повністю підтримують ініціативу НБУ. Загалом відповіді на питання “Чи підтримуєте ви заміну копійки на шаг?” розподілилися наступним чином:

  • Не підтримую, це зайве — 57%;
  • Так, повністю підтримую — 24%;
  • Мені байдуже, не думаю про таке зараз — 19%.

В опитуванні в офіційному каналі Rakuten Viber Україна взяли участь понад 29 тисяч респондентів.

Довідка. Методика дослідження — анонімне онлайн-опитування, n>29 000. Ключова вікова група — 34-45 років, понад 50% респондентів віком до 45.


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