57% українців вважають перейменування “копійки” на “шаг” під час війни недоречним– опитування

57% українців вважають заміну “копійки” на “шаг” під час війни недоречним.
Про це йдеться у релізі Rakuten Viber.
Результати опитування показали, що 57% українців вважають зайвим заміну назви “копійка” на “шаг”.
Водночас чверть опитаних (24%) повністю підтримують ініціативу НБУ. Загалом відповіді на питання “Чи підтримуєте ви заміну копійки на шаг?” розподілилися наступним чином:
- Не підтримую, це зайве — 57%;
- Так, повністю підтримую — 24%;
- Мені байдуже, не думаю про таке зараз — 19%.
В опитуванні в офіційному каналі Rakuten Viber Україна взяли участь понад 29 тисяч респондентів.
Довідка. Методика дослідження — анонімне онлайн-опитування, n>29 000. Ключова вікова група — 34-45 років, понад 50% респондентів віком до 45.