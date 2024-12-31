Суспільство

5 людей загинуло у результаті зіткнення легковика і вантажівки на Прикарпатті 
31 Грудня 2024 10:39
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дснс, дтп
Фото: ДСНС

Увечері 30 грудня на трасі Мукачево-Львів сталася смертельна аварія – зіткнулися легковий автомобіль та вантажівка. Трагедія забрала життя п’ятьох осіб, серед яких були неповнолітні. 

Про це повідомляє ГУ ДСНС в Івано-Франківській області.

Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 22:00 в селі Насташине Бурштинської територіальної громади. Рятувальникам довелося деблокувати тіла загиблих за допомогою спеціального обладнання. Серед жертв аварії:

  • дві дівчини (15 та 18 років)
  • три хлопці (2004, 2006 та 2008 років народження)

На місці працювали психологи ДСНС, які надавали підтримку родичам загиблих та свідкам трагедії. Подію класифіковано як надзвичайну ситуацію техногенного характеру об’єктового рівня. Правоохоронні органи встановлюють обставини аварії.


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