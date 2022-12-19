44% українців підтримують ідею перенесення Різдва на 25 грудня

Кількість тих, хто підтримує ідею перенесення святкування Різдва на 25 грудня, за рік значно зросла, свідчать дані опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг».

«За рік побільшало тих, хто підтримує ідею перенесення святкування Різдва на 25 грудня: з 26% до 44%. Проти такої ідеї – 31% (у 2021 – 58%). Ще 23% зазначили, що їм байдуже це питання і 2% – не змогли відповісти.

Найбільше прихильників ідеї перенесення Різдва серед жителів заходу і Києва: більше ніж половина – підтримують цю ідею. Серед жителів центру відносна більшість (44%) також не проти цієї ініціативи», – йдеться в повідомленні.

За словами соціологів, також спостерігається значна підтримка ідеї перенесення святкування Різдва серед греко-католиків.

«Серед прихожан ПЦУ – таких майже половина (46%), при цьому третина з них проти такої ідеї. Натомість серед жителів півдня і сходу відносна більшість не підтримують ідею перенесення дати святкування Різдва. У віковому розрізі найбільше суперечностей спостерігається у старшій і середній вікових групах, де відносна більшість (більше ніж 40%) підтримують ідею з перенесенням дати, водночас також значна кількість (не менше від третини) – проти. Серед молоді третина – за перенесення, третина – проти, і ще стільки зазначили, що їм це байдуже», – кажуть соціологи.

Крім того, опитування показало, що за рік дещо зросла кількість тих, хто святкує Різдво лише 25 грудня (з 4% до 11%), і тих, хто відзначає його в обидві дати (з 18% до 25%). Водночас більше ніж половина опитаних (55%) будуть святкувати Різдво 7 січня (у 2021-му таких було – 71%).