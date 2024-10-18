Суспільство

35% біженців з України не хочуть повертатися на Батьківщину – опитування
18 Жовтня 2024 14:47
читать на русском →
біженці, опитування
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Близько 35% українських біженців у ЄвропІ не хочуть повертатися додому.

Про це повідомляє опитування мюнхенського інституту ifo.

“Близько 35% українських біженців хочуть повернутися в Україну, як тільки там знову стане безпечно”.

4% планують повернутися найближчим часом, незалежно від ситуації з безпекою. Майже 11% вже повернулися в Україну, а ще 25% не визначилися.

Чим довше Росія веде війну в Україні, тим більше біженців можуть уявити собі майбутнє за межами України, зазначили автори дослідження.

“Незабаром після втечі лише 10 відсотків українців заявили, що хочуть оселитися за межами України в довгостроковій перспективі”, – повідомляє Інститут ifo.

Одразу після втечі майже 60% біженців хотіли повернутися в Україну, як тільки зможуть знову відчути себе в безпеці. “З часом ця частка стала падати, в середньому на 4,7 відсоткового пункту за 100 днів”, – йдеться в дослідженні.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
18 Жовтня 2024 16:42

Україна не виключає відновлення експорту вітчизняного озброєння – Умєров
18 Жовтня 2024 15:49

До України повернули тіла 501 загиблого воїна
18 Жовтня 2024 15:28

Зустріч Байдена та Шольца у Берліні: канцлер Німеччини заявив, що НАТО не слід ставати учасником війни в Україні
18 Жовтня 2024 12:39

Умєров підтвердив, що союзники піднімають питання зниження мобілізаційного віку
18 Жовтня 2024 10:31

Близько 11 тисяч солдатів з КНДР готують до війни проти України, – Буданов
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Я за создание ЯО
Костянтин НЕМІЧЕВ

“План Перемоги”?
Юрій БУТУСОВ

Є два шляхи проведення мобілізації
Костянтин НЕМІЧЕВ

РЕЙДИ ТЦК. Гарна чи погана ініціатива?
Павло КАЗАРІН

Курська операція — це історія про те, що саме не працює в диктатурах
Віталій ПОРТНИКОВ

Як Китай пропонує закінчити війну в Україні
усі думки