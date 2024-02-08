Суспільство

317 українських спортсменів незаконно продовжили термін перебування за кордоном

8 Лютого 2024 15:37
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спортсмени
Фехтувальники / Facebook

Міністерство молоді та спорту України повідомило, що з початку повномасштабного вторгнення РФ 317 спортсменів, тренерів та осіб зі спортивного персоналу прострочили дозволені терміни перебування за кордоном. 

Про це повідомляє УП, посилаючись на відповідь Міністерства молоді та спорту на запит “Інтерфакс-Україна”

“Мінспорту у 2022-2024 роках направило до Державної прикордонної служби України 4760 листів щодо перетину кордону спортсменами, тренерами та спортивним персоналом для участі в спортивних змаганнях”

За даними Міністерства молоді та спорту, за час дії воєнного стану в Україні, порушуючи вимоги законодавства, прострочили дозволені терміни перебування за кордоном 317 осіб. Серед них футболісти Артем Довбик, Анатолій Трубін, Ілля Забарний, Михайло Мудрик та Артем Громов, які грають у закордонних клубах.


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