$3000 за відстрочку: у Харкові викрили шахрая

Мешканець Харкова запропонував знайомому «вирішити питання» щодо взяття на військовий облік та отримання відстрочки від призову до лав Збройних Сил України. За нібито вплив на посадових осіб районного ТЦК та СП він вимагав 3000 доларів США, повідомляє прокуратура області.

Ділок створював штучний тиск, стверджуючи, що у разі відмови до знайомого приїде група оповіщення та мобілізує його до війська.

4 вересня 2025 року під час особистої зустрічі в Харкові він отримав від «клієнта» обумовлену суму.

Правоохоронці затримали ділка. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.