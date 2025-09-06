        Кримінал

        $3000 за відстрочку: у Харкові викрили шахрая

        Віктор Алєксєєв
        6 Вересня 2025 14:11
        $3000 доларів США обіцяв «вирішити питання» з відстрочкою від мобілізації / Фото Харківська обласна прокуратура
        Мешканець Харкова запропонував знайомому «вирішити питання» щодо взяття на військовий облік та отримання відстрочки від призову до лав Збройних Сил України. За нібито вплив на посадових осіб районного ТЦК та СП він вимагав 3000 доларів США, повідомляє прокуратура області.

        Ділок створював штучний тиск, стверджуючи, що у разі відмови до знайомого приїде група оповіщення та мобілізує його до війська.

        4 вересня 2025 року під час особистої зустрічі в Харкові він отримав від «клієнта» обумовлену суму.

        Правоохоронці затримали ділка. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.


