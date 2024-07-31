Суспільство

30 тисяч людей кожного місяця мобілізують до української армії – NYT
31 Липня 2024 10:29
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мобілізація
Ілюстративне фото / Armyinform

Україна мобілізує в армію до 30 000 осіб на місяць – майже втричі більше, ніж взимку і стільки ж, скільки щомісяця призивають в Росії.

Про це пише The New York Times.

“Українська влада відмовилася поділитися цифрами щодо призову, посилаючись на те, що ця інформація є конфіденційною. Троє військових експертів, яким відомі ці цифри, сказали, що з травня, коли набув чинності новий закон про мобілізацію, Київ призиває до 30 000 осіб на місяць.

За їхніми словами, це в два-три рази більше, ніж протягом останніх зимових місяців, і приблизно стільки ж, скільки щомісяця призиває російська армія. Незалежно підтвердити цю цифру не вдалося.

Експерти говорили на умовах анонімності, щоб обговорити конфіденційні цифри”.

За словами джерел, мобілізація поки що не призвела до значного посилення українських сил на полі бою.

Багато призовників все ще завершують навчальний процес і ще не прибули на фронт. А деякі новобранці, які прибули, фізично не придатні до бою, відзначають члени українських підрозділів.

Але кілька бригад, розгорнутих на полі бою, повідомили про збільшення кількості призовників, яких вони отримали за останні тижні.

Вони заявили, що сподіваються, що приплив солдатів допоможе Україні стабілізувати лінію фронту влітку.

Назар Войтенков, прес-офіцер 33-ї механізованої бригади, заявив у п’ятницю, що його підрозділ “отримав більше новобранців цього місяця”, ніж на початку року. 

Лейтенант Сергій Скібчик, прес-офіцер 65-ї бригади, яка воює на півдні України, сказав: “Ситуація дещо покращується порівняно з кінцем 2023 року, коли була гостра нестача людей”.

Франц-Штефан Гаді, військовий аналітик з Відня, який нещодавно повернувся з польового дослідження в Україні, сказав, що велика кількість призовників прибуде на поле бою в найближчі тижні. Перед тим, як це станеться, він сказав, що очікує, що російські війська “зроблять ще один великий поштовх” і спробують прорвати українські лінії.


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