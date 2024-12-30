Суспільство

30 грудні відключень світла не буде
30 Грудня 2024 12:33
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відключення, світло
Ілюстративне фото з відкритих джерел

“Укренерго” у понеділок зберегла обмеження електропостачання для промислових споживачів і наразі утрималася від введення графіків відключень для населення. Однак у компанії не виключають їхнього застосування у години пікового навантаження.

Про це повідомляє агентство “Інтерфакс-Україна”.

 “Сьогодні з 8:00 до 19:00 діють графіки обмеження потужності для промисловості. У години пікового споживання можливе застосування графіків погодинних відключень для побутових споживачів”, — повідомляє компанія.

Раніше “Укренерго” анонсувала графіки відключень для населення з 8:00 до 17:00 в одній черзі, але наразі ситуація в енергосистемі залишається нестабільною через наслідки масованих атак РФ. У зв’язку з цим можливі зміни в застосуванні обмежувальних заходів. Споживачів закликали економити електроенергію.

Крім того, у Хмельницькій області через негоду без електрики залишаються 39 населених пунктів.


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