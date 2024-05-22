Політика

28 травня Норвегія визнає Палестинську державу 

22 Травня 2024 10:37
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норвегія
Йонас Гар Стьоре / Getty Images

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив, що його країна визнає Палестинську державу 28 травня.

Про це повыдомляє NRK.

Повідомляється, що через 75 років після того, як Норвегія визнала Ізраїль державою, Норвегія стала 144-ю країною ООН, яка також визнала Палестину.

Він обґрунтовує це тим, що Палестинська держава абсолютно необхідна для встановлення миру на Близькому Сході.

“Визнавши Палестину, ми зможемо більш рішуче заохочувати інші країни підтримувати побудову Палестинської держави, і ми зможемо притягнути Палестинську державу до відповідальності”, – каже Стьоре.


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