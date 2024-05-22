28 травня Норвегія визнає Палестинську державу 

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив, що його країна визнає Палестинську державу 28 травня.

Про це повыдомляє NRK.

Повідомляється, що через 75 років після того, як Норвегія визнала Ізраїль державою, Норвегія стала 144-ю країною ООН, яка також визнала Палестину.

Він обґрунтовує це тим, що Палестинська держава абсолютно необхідна для встановлення миру на Близькому Сході.

“Визнавши Палестину, ми зможемо більш рішуче заохочувати інші країни підтримувати побудову Палестинської держави, і ми зможемо притягнути Палестинську державу до відповідальності”, – каже Стьоре.