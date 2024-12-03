27-річний Шаміль Крутков став новим командиром 93 ОМБр “Холодний Яр”

Командиром 93-ї окремої механізованої бригади “Холодний Яр” призначили 27-річного Шаміля Круткова, який до цього був заступником командира Павла Паліси. Про це повідомила пресслужба бригади.

“Очолити одну з найпотужніших бригад України — велика честь”, — зазначив Крутков, висловивши вдячність своєму попереднику за його вклад у захист держави.

Шаміль Крутков здобув військову освіту в Національній академії сухопутних військ у Львові. Його нагороджено медаллю “За військову службу Україні” (2021) та орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня (2022).

Попередній командир Павло Паліса, який керував бригадою під час боїв за Бахмут, завершив службу в підрозділі після 23 місяців командування. Тепер він обіймає посаду заступника керівника Офісу президента. Президент Володимир Зеленський оголосив про його призначення 29 листопада.