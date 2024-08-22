22 серпня сили ППО збили 2 “Шахеди”

У ніч на 22 серпня окупанти атакували Україну десятьма Шахедами, двома балістичні ракети “Іскандер-М” та застосовувала протирадіолокаційні ракети: знищено 2 БпЛА та більшість ракет.

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук у соцмережах.

За даними генерал-лейтенанта, в ніч на четвер російські окупанти завдали удару 10-ма БпЛА типу Shahed із Курського напрямку.

Вказано, що більшістю виявлених БпЛА ворог атакував позиції Сил оборони України на прифронтових територіях Харківщини.

Також противник застосував протирадіолокаційні ракети Х-31П із повітряного простору над Чорним морем та дві балістичні ракети “Іскандер-М” із Бєлгородської області та Криму.

“Силами та засобами протиповітряної оборони збито два ударних БпЛА, ще два – локаційно втрачені (упали самостійно). Внаслідок активної протидії, більшість ворожих ракет не досягла цілей. Попередньо, обійшлося без жертв та серйозних наслідків”.

