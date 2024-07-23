21 липня став найспекотнішим днем у світі

Європейська служба моніторингу кліматичних змін Copernicus заявляє, що, за попередніми даними, 21 липня стало найспекотнішим днем у світі.

Глобальна середня температура повітря в той день досягла 17,09 градусів за Цельсієм – трохи вище від попереднього рекорду, встановленого в липні минулого року в 17,08 градусів за Цельсієм.

Минулого тижня спека спостерігалася на значних територіях США, Європи, в тому числі в Україні. Copernicus підтвердив агенції Reuters, що рекорд середньодобової температури, встановлений минулого року, був побитий у неділю, згідно з їхніми записами, які сягають 1940 року.

Деякі вчені припускають, що 2024 рік може перевершити 2023 рік як найспекотніший рік з початку ведення записів, оскільки зміна клімату та природний погодний феномен Ель-Ніньо, який закінчився у квітні, підштовхнули температуру цього року до вищих значень.