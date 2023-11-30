2023 рік стане найспекотнішим за всю історію людства — генсек ООН

Цей рік стане найспекотнішим в історії людства, заявив генсек ООН Антоніу Гутерріш на початку кліматичного саміту COP28 у четвер, 30 листопада.

Про це повідомляє ВВС.

За його словами, рекорд свідчить про те, що «ми переживаємо кліматичний колапс у реальному часі».

Закликаючи міжнародну спільноту діяти і виконувати зобов’язання щодо клімату, він сказав, що рекорд має «викликати тремтіння по спині у світових лідерів».

Його коментарі прозвучали після того, як Всесвітня метеорологічна організація повідомила, що «практично впевнена» в тому, що 2023 року буде побито глобальний температурний рекорд. Є побоювання, що 2024 рік може виявитися ще теплішим через погодну систему Ель-Ніньо.

У своїй промові Гутерріш заявив, що рівень моря і температура поверхні моря досягли рекордних значень, а рівень морського льоду в Антарктиді став рекордно низьким.