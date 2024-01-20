Політика

2 січня по Харкову був нанесений удар ракетою виробництва КНДР – британські дослідники

20 Січня 2024 14:51
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ракетний удар, кндр

Незалежна дослідницька організація Conflict Armament Research (CAR) встановила, що ракета, якою Росія вдарила по українському Харкову 2 січня, була вироблена в Північній Кореї

Про це пише Еспресо з посиланням на ArcGIS StoryMaps.

“10 і 11 січня 2024 року дослідницька група Conflict Armament Research (CAR) фізично задокументувала залишки балістичної ракети, яка вразила Харків, друге за величиною місто України, 2 січня 2024 року. На основі кількох унікальних особливостей, помічених під час документування, CAR встановлено, що ця ракета була виготовлена ​​в Корейській Народно-Демократичній Республіці (Північна Корея) і, ймовірно, є KN-23 або KN-24”, – пишуть дослідники, додаючи, що КНДР позначає ці ракети – Hwasong-11A і Hwasong-11B відповідно.

Зазначається, що обидві можливі види ракет були вперше випробувані у 2019 році і надійшли на озброєння Північної Кореї у 2020 році.

Однією з цих ракет РФ вдарила по Харкову 2 січня 2024 року.

Польова слідча група CAR задокументувала ракетний двигун ракети та її хвостову частину.

CAR знайшла 4 характеристики, які свідчать, що ракета була північнокорейського походження:

  • його чіткі реактивні лопастні приводи;
  • малюнок болта навколо запальника;
  • наявність на одному з барометрів ракети корейського ієрогліфа (хангул);
  • декілька знаків, які, можуть стосуватися “заводу 11 лютого” в КНДР, де, як повідомляється, збираються ці ракети.

Дослідники порівняли північнокорейську ракету з російським “Іскандером”, який задокументували в Україні 15 січня 2024 року.

Діаметр хвостової частини “Іскандера” становить 95 см, що менше, ніж у північнокорейської ракети.

Також фахівці наголосили, що приводи реактивних лопатей північнокорейської ракети відрізняються від приводів системи “Іскандер” розмірами, формою та конструкцією.

У документації CAR і на заводських зображеннях центральний диск має 20 болтів, рівномірно розподілених по колу, що також доводить, що це саме ракета KN-23 або KN-24.

На барометрі, задокументованому в Україні 11 січня 2024 року як частину уламків ракети, слідчі помітили етикетку з рукописним корейським (хангул) ієрогліфом “ㅈ”.

Також на кількох різних компонентах, знайдених в уламках ракети, є маркування “112”, що може стосуватися заводу “11 лютого” в Північній Кореї, де, як повідомляється, збираються ці ракети.

Позначки “112” вибиті на кожному з чотирьох приводів реактивної лопатки, внутрішній частині ракетного двигуна, етикетці, нанесеній на батарею північнокорейської ракети KN-23 або KN-24, задокументовані ЦАР в Україні 10 січня 2024 року.

РФ демонструє бажання продовжувати війну в Україні, навіть ціною підриву глобальних режимів нерозповсюдження, адже Північна Корея є суб’єктом давнього ембарго ООН на постачання зброї.


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