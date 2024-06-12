Кримінал

19-річний афганець напав з ножем на українку у Німеччині
12 Червня 2024 08:40
німеччина
Ілюстративне фото / Getty Images

Невідомий здійснив напад з ножем на біженку з України у місті Франкфурт. Правоохоронці затримали 19-річного афганця.

Про це повідомляє Bild. 

Зазначається, що інцидент трапився серед дня понеділка, 10 червня, у місцевому парку. 

За даними поліції, нападник побачив 41-річну жінку, коли вона сиділа на лавочці на березі Майна. Чоловік підійшов до жінки ззаду, схопив за плече та завдав кілька ударів ножем у голову та шию.

Українка змогла відбігти на кілька метрів, але перечепилася й упала. Доки вона лежала на землі, нападник ще раз ударив її ножем. 

На крики потерпілої почали збігатися люди, а зловмисник тим часом утік. Свідки надали жінці першу допомогу та зателефонували в службу 911, медики приїхали на виклик. Наразі про стан постраждалої не повідомляється.

Поліція за гарячими слідами затримала нападника, який ховався в кущах неподалік. Ніж був при ньому.

Повідомляється, що зловмисником виявився 19-річний Мохаммад Заман А., який до цього ніколи не потрапляв до уваги правоохоронців. Його арештували, прокуратура розслідує замах на вбивство.


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