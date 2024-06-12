19-річний афганець напав з ножем на українку у Німеччині

Невідомий здійснив напад з ножем на біженку з України у місті Франкфурт. Правоохоронці затримали 19-річного афганця.

Про це повідомляє Bild.

Зазначається, що інцидент трапився серед дня понеділка, 10 червня, у місцевому парку.

За даними поліції, нападник побачив 41-річну жінку, коли вона сиділа на лавочці на березі Майна. Чоловік підійшов до жінки ззаду, схопив за плече та завдав кілька ударів ножем у голову та шию.

Українка змогла відбігти на кілька метрів, але перечепилася й упала. Доки вона лежала на землі, нападник ще раз ударив її ножем.

На крики потерпілої почали збігатися люди, а зловмисник тим часом утік. Свідки надали жінці першу допомогу та зателефонували в службу 911, медики приїхали на виклик. Наразі про стан постраждалої не повідомляється.

Поліція за гарячими слідами затримала нападника, який ховався в кущах неподалік. Ніж був при ньому.

Повідомляється, що зловмисником виявився 19-річний Мохаммад Заман А., який до цього ніколи не потрапляв до уваги правоохоронців. Його арештували, прокуратура розслідує замах на вбивство.