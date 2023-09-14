19-річна дівчина не знала про вагітність аж до самих пологів

19-річна дівчина з Брейнтрі, Велика Британія, була шокована, коли дізналася про свою вагітність просто під час пологів.

Про це повідомляє nypost.com.

Фей Вайт, яка народила дочку Луну-Грейс 6 травня, розповіла, що протягом 9 місяців зробила близько шести тестів на вагітність, але всі вони були негативними.

Разом з 21-річним коханим Айданом Беренсом вона вже виховує 2-річного сина Броді-Сеза. Згодом вона знову завагітніла, але втратила дитину на 18 тижні.

Про третю вагітність вона навіть не підозрювала, оскільки мала менструацію, а живіт не ріс.

“Одного ранку я прокинулася від гігантського виплеску води”, – сказала вона, додавши, що сплутала води з проблемами з сечовим міхуром. “Я пішла до туалету, бо відчувала цей справді сильний тиск, і щось сталося. Я повернулася до своєї спальні, і виявилося, що це її нога. Я зателефонувала до швидкої допомоги”.

Вайт відвезли до місця, де її мав забрав гелікоптер та доправити до лікарні. Але її дитина народилася раніше, у машині швидкої поруч із футбольним полем.

Луна народилася на 37 тижні вагітності, вагою 2,7 кг.

Дівчинку доставили до відділення інтенсивної терапії новонароджених через ускладнення у зв’язку з тазовим передлежанням, що спричинило м’яку гіпоксично-ішемічну енцефалопатію.

“Важко зрозуміти, як це вплине на неї, воно може розвиватися далі в майбутньому”, – сказала Вайт.

Попри всі труднощі, жінка вважає народження дитини дивом.

“Вона кинула виклик усім. Тепер я не можу уявити життя без неї”, – поділилася мама.

Вайт та Луна повернулися додому через 10 днів. За цей час її друзі допомогли облаштували будинок предметами для новонародженої.