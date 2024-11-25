Суспільство

17 людей зникли безвісти у результаті затоплення туристичної яхти у Єгипті
25 Листопада 2024 18:34
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єгипет
Ілюстративне фото з відкритих джерел

У понеділок біля узбережжя Червоного моря в Єгипті перекинулася туристична яхта, в результаті чого 28 осіб були врятовані, а пошуки ще 17 зниклих безвісти тривають.

Про це повідомляє Al Jazeera.

Судно Sea Story, на борту якого перебувало 45 осіб – 31 іноземний турист і 14 членів екіпажу, здійснювало дайвінг-тур, коли затонуло поблизу прибережного міста Марса-Алам. Інцидент стався о 05:30 за місцевим часом у понеділок, йдеться в заяві губернаторства Червоне море.

Судно вийшло з порту Галіб у Марса-Аламі в неділю та мало повернутися до Хургади 29 листопада. Місцевий губернатор Амр Ханафі повідомив, що деяких пасажирів було врятовано за допомогою гелікоптера і доставлено до лікарні.

Пошуково-рятувальна операція триває, до неї залучені єгипетський флот і армія. Причини перекидання яхти поки не уточнено.

Єгипетське метеорологічне агентство попередило про небезпечні погодні умови, рекомендувавши припинити морську діяльність у Середземному та Червоному морях у неділю та понеділок через сильний шторм. Висота хвиль у Червоному морі могла досягати 3-4 метри. Залишається незрозумілим, чому судно отримало дозвіл на плавання в таких умовах.


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