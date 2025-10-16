        Кримінал

        15 років ув’язнення за зраду: житель Дніпра передавав дані про літаки ЗСУ росіянам

        Галина Шподарева
        16 Жовтня 2025 16:25
        Затриманий за шпигунство на користь РФ / Фото: Офіс генпрокурора
        Затриманий за шпигунство на користь РФ / Фото: Офіс генпрокурора

        Житель Дніпра добровільно погодився на співпрацю з росіянами та надсилав через месенджер координати військової техніки та підрозділів. Суд призначив йому покарання у вигляді 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

        Про це повідомили в Офісі генпрокурора України.

        Встановлено, що чоловік добровільно погодився на співпрацю з представником головного управління Генерального штабу ЗС РФ та передавав через один із месенджерів інформацію щодо місць розташування української військової авіації — літаків, блокпостів, місць дислокації, кількості особового складу, а також скриншоти з Google Maps.

        “У розмовах з представником держави-агресора засуджений висловлював жаль, що місто Дніпро “не звільнили”, а у соціальній мережі поширював антиукраїнські публікації. Правоохоронці затримали його наприкінці березня 2023 року”, — йдеться в повідомленні.  

        Суд визнав чоловіка винним у державній зраді, несанкціонованому поширенні інформації про розташування Збройних Сил України, а також у виправдовуванні, визнанні правомірною та запереченні збройної агресії РФ проти України (ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 114-2, ч. 1, 3 ст. 436-2 КК України). Його засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

        Під час судового розгляду обвинувачений свою вину не визнав. До набрання вироком законної сили він перебуватиме під вартою.

        Листування жителя Дніпра з росіянами / Фото: Офіс генпрокурора

