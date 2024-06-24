Суспільство

1300 людей загинуло під час паломництва у Саудівській Аравії 
24 Червня 2024 07:30
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загиблі, саудівська аравія
Паломники / CNN

Саудівська Аравія заявила, що під час цьогорічного паломництва Хадж загинуло понад 1300 осіб.

Про це повідомляє CNN із посиланням на офіційні дані уряду Саудівської Аравії

У повідомленні зазначається, що “численні випадки” через теплові удари і “несанкціоновані” поїздки стали причиною більш ніж чотирьох з п’яти смертельних випадків.

“Цього року система охорони здоров’я реагувала на численні випадки теплового стресу, і деякі люди все ще перебувають під наглядом. На жаль, кількість смертей сягнула 1 301”.

У заяві сказано, що 83% загиблих “не мали дозволу на здійснення хаджу” і “йшли на великі відстані під прямими сонячними променями, без належного захисту або комфорту”. Серед загиблих було “кілька літніх і хронічно хворих людей”.

Також, за даними уряду, особи всіх загиблих вже ідентифіковані.

Екстремальна спека була названа головною причиною сотень смертей і поранень, зареєстрованих цього року під час хаджу. У Мецці, священному місті, яке є центральним для паломників, що здійснюють хадж, температура в понеділок піднялася до рекордних понад 50 градусів за Цельсієм. Органи влади також заявили, що проблеми ускладнюються кількістю неофіційних паломництв.

Саудівська Аравія вимагає від кожного паломника придбати одну з 1,8 мільйона наявних ліцензій для легального доступу до Мекки. Ці ліцензії можуть коштувати кілька тисяч доларів США. Паломники без ліцензії, як правило, не подорожують в організованих туристичних автобусах з кондиціонерами і не мають вільного доступу до води та їжі.

Уряд Саудівської Аравії також припускає, що несанкціонований характер багатьох поїздок був фактором, який вплинув на те, скільки часу знадобилося для оголошення офіційної кількості загиблих, оскільки це ускладнило процес ідентифікації.

“Ідентифікація завершилася, незважаючи на початкову відсутність особистої інформації або документів, що посвідчують особу. Для ідентифікації, поховання та вшанування померлих були дотримані належні процедури, а також видані свідоцтва про смерть”, – йдеться у повідомленні.

CNN зазначає, що деякі паломники нарікали на погану інфраструктуру та організацію цьогорічного хаджу. Навіть паломникам з офіційними турами доводилося проводити більшу частину дня на палючій спеці.


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