12 грудня застосовуватиметься одна та дві черги вимкнень світла

12 грудня в Україні діятимуть обмеження споживання електроенергії для побутових споживачів з 07:00 до 22:00.

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

Згідно з графіком, з 07:00 до 08:00 буде застосовуватися одна черга відключень, з 08:00 до 19:00 — дві черги, а з 19:00 до 22:00 — одна черга. Для промисловості та бізнесу обмеження триватимуть у тому ж часовому проміжку.

Причиною цих заходів є пошкодження енергетичних об’єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак. Ремонтні роботи на енергетичних об’єктах продовжуються, і енергетики працюють над відновленням пошкодженого обладнання.

Укренерго закликає українців економно споживати електроенергію, коли подача світла відновлюється за графіком.