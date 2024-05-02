115 бригада заперечує свою відповідальність за крах оборони Очеретиного

115 окрема механізована бригада заперечує заяву засновника DeepState Романа Погорілого про те, що за “крах оборони в районі населеного пункту Очеретине” відповідальна їхня бригада.

Відповідну заяву опублікувала пресслужба бригади.

“Звинувачення з боку Романа Погорілого є неправдивими. Звинувачення, хто винен або не винен, встановлює виключно комісія за результатами розслідування”, – йдеться у заяві.

У бригаді зазначили, що цю інформацію підхопила низка російських медіа, пишучи, що 115 бригада нібито “несподівано самовільно залишила свої позиції та втекла”.

Повідомляється, що бригада зайняла смугу оборони перед населеними пунктами від Очеретиного до селища Керамік. Росіяни щоденно здійснювали по її позиціях від 20-30 ударів КАБами та від 60-90 артобстрілів, наносив удари “Градами”, мінометами та великою кількістю FPV-дронів, робив скиди з дронів, в тому числі хімічної речовини.

Внаслідок цього декілька позицій відділень разом з особовим складом були знищені ворогом.

“Тим не менше, всі бійці 115-ї бригади ЗСУ, які були на позиціях, не тікали, вели бої з силою противника, який перевищував наші сили в 10-15 разів, захищаючи кожен метр української землі, тим самим вони надали можливість, утримуючи ворога, закріпитись бригаді на більш вигідних позиціях, на підступах до околиць населеного пункту Очеретине, захистити населений пункт і дати змогу вступити в бій іншій свіжій бригаді, яка замінила 115-ту для подальшого захисту населеного пункту Очеретине”, – наголосила бригада.

Противник попри втрати кидав все нові та нові сили на штурм. “Якщо раніше він застосовував штурмові групи до 5 військовослужбовців, то на нашому напрямку в одній штурмовій групі використовував до 15 військовослужбовців, а такі групи йшли по двох або трьох напрямках”, — пояснює пресслужба.

Вони створджують, що жоден штатний підрозділ 115-ї бригади ЗСУ позицій не залишав і не тікав, як це подають російські ЗМІ, а героїчно тримав оборону.

На даний час по даним подіям працює комісія і ведеться службове розслідування. Після завершення розслідування буде наданий детальний коментар щодо подій під Очеретине.