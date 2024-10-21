11-річна дитина отримала ураження струмом на вагоні потяга у Львові

11-річна дівчинка отримала опіки внаслідок ураження електричним струмом, коли піднялась на вагон потяга, щоб зробити селфі.

Про це повідомляє поліція Львівської області.

20 жовтня о 18.40 до правоохоронців надійшло повідомлення про те, що дитина впала з вагона потяга та травмувалася.

На місце події вирушила слідчо-оперативна група. Як їй вдалося встановити, неповнолітня львів’янка з подругою пішли на залізницю, аби зробити селфі.

“Коли дівчинка піднялась на вагон, вона отримала ураження струмом, знепритомніла та впала на землю. Її приятелька зателефонувала мамі, й та викликала швидку допомогу.

Дитину з діагнозом “ураження електричним струмом 2-3 ступеню” госпіталізували до лікарні. Наразі її життю та здоров’ю нічого не загрожує”, – повідомляють у поліції.

Правоохоронці проводять перевірку цього випадку. Вони застерігають: залізничні станції – не місце для забав.

“У жодному разі не намагайтесь підійматися на вагони чи локомотиви. Пам’ятайте – високовольтна контактна мережа перебуває під високою напругою і результатом таких вчинків зазвичай стає ураження електричним струмом, інколи – з летальними наслідками”, – кажуть правоохоронці.

Також, за їхніми словами, нерідко діти, які намагаються піднятися на дах вагонів, зриваються та отримують травми або гинуть, потрапляючи під колеса рухомого складу залізниці.