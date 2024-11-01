106 “шахедів” увійшли у повітряний простір Білорусі з липня 

Станом на 1 листопада повітряний простір Білорусі порушили 106 ударних дронів типу Shahed.

Про це пише моніторингова група “Беларускі Гаюн“.

Так, у липні в Білорусь залетіли 9 “шахедів”, у серпні – 12, у вересні – 27. У жовтні аналітики зафіксували у повітряному просторі країни 49 “шахедів”, а 1 листопада туди залетіли одразу 9 БПЛА.

Крім цього, за час спостереження підтверджено, що на території Білорусі були знищені або впали шість “шахедів”. Ще один упав у Латвії, пролетівши близько 500 км через Білорусь.

“Кількість же тих, що були локаційно втрачені, вже досягла 28 штук — це означає, що прямо зараз десь у Білорусі можуть валятися десятки дронів, що розбилися. І є всі підстави вважати, що входження “шахедів” у повітряний простір Білорусі не лише триватиме, а і їхня частота зростатиме”, – пише Гаюн.