Суспільство

106 “шахедів” увійшли у повітряний простір Білорусі з липня 
1 Листопада 2024 17:30
читать на русском →
білорусь, дрони
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Станом на 1 листопада повітряний простір Білорусі порушили 106 ударних дронів типу Shahed. 

Про це пише моніторингова група “Беларускі Гаюн“.

Так, у липні в Білорусь залетіли 9 “шахедів”, у серпні – 12, у вересні – 27. У жовтні аналітики зафіксували у повітряному просторі країни 49 “шахедів”, а 1 листопада туди залетіли одразу 9 БПЛА.

Крім цього, за час спостереження підтверджено, що на території Білорусі були знищені або впали шість “шахедів”. Ще один упав у Латвії, пролетівши близько 500 км через Білорусь.

“Кількість же тих, що були локаційно втрачені, вже досягла 28 штук — це означає, що прямо зараз десь у Білорусі можуть валятися десятки дронів, що розбилися. І є всі підстави вважати, що входження “шахедів” у повітряний простір Білорусі не лише триватиме, а і їхня частота зростатиме”, – пише Гаюн.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
1 Листопада 2024 19:50

Окупанти атакували місце дислокації поліцейських у Харкові: є загиблий та поранені
1 Листопада 2024 19:32

Україна отримає від США новий пакет допомоги на $425 млн
1 Листопада 2024 19:24

Умєров зустрівся з конгресмени США у Києві 
1 Листопада 2024 18:48

Окупанти атакували Харків: є влучання у житловий будинок
1 Листопада 2024 18:43

Конгресмени США прибули в Київ
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Способны ли мы воссоздать ядерное оружие?
Юрій ЛУЦЕНКО

Візит Генсека ООН в Казань – це крапка світового порядку в редакції 1945 року
Сергій ПРИТУЛА

Дві України в часі війни…
Юрій САПРОНОВ

Я за создание ЯО
Костянтин НЕМІЧЕВ

“План Перемоги”?
Юрій БУТУСОВ

Є два шляхи проведення мобілізації
усі думки