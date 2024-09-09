Суспільство

10 вересня у частині України спостерігатиметься зниження температури повітря
9 Вересня 2024 12:52
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погода
Ілюстративне фото / Pixabay

10 вересня, у частині України спостерігатиметься зниження температури повітря та локальні дощі.

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

Згідно з прогнозом холодно буде завтра в західній частині України. Там температура повітря вдень сягатиме +17…+22 °C. Також у цих регіонах можливі дощі.

На Тернопільщині та Хмельниччині температура повітря підійметься до +25 °C. 

На решті території України бабине літо триватиме – буде сонячно, сухо,а температура триматиметься на рівні +24…+28 °C.

Водночас є ймовірність локальних дощів в Приазовʼї та на Дніпропетровщині.

У столиці завтра буде так само сонячно. Вночі стовпчики термометра показуватимуть +12 °C, а вдень +26 °C.


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