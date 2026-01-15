10 резонансних операцій ССО: удари за межею, що змінюють хід війни

Упродовж 2025 року підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ провели чимало «заходів» – видимих й тих, що назавжди залишаться в тіні.

Вони відбувалися як безпосередньо на лінії бойового зіткнення, так і далеко за її межами. Кожна з операцій мала свій тактичний або стратегічний вплив на хід бойових дій.

2026 року ССО відзначають 10-річний ювілей з моменту створення окремого роду сил ЗСУ. Тож є привід згадати 10 яскравих епізодів із потужної бойової роботи спецпризначенців за підсумками 2025 року. Різні за масштабом, формою виконання та військовим мистецтвом, вони мають спільну ідею: ціна агресії проти України є високою, і ворог сплачує її щодня.

Знищено взвод окупантів на промці

Дата: лютий 2025

Локація: Донецький напрямок

Оператори 3-го полку ССО знищили близько взводу російських військових під час нальоту на промисловий комплекс. Лише одному ворожому військовому вдалося зберегти життя – він здався в полон і розповів цінну інформацію про місця накопичення противника та його склади боєприпасів. Ці арсенали знищено того ж дня.

Під час спецоперації першими відпрацювали екіпажі БпЛА. За скидами й ударами FPV оператори увійшли на промку на броньованих Humvee та зачистили всі будівлі.

Мінус чотири гелікоптери

Дата: березень 2025

Локація: Білгородська область рф

ССО у взаємодії з ГУР МО, Ракетними військами і артилерією знищили два ворожі гелікоптери Ка-52 та два Мі-8. Ракетні удари були проведені в тил ворога, на створений противником майданчик для застосування авіації – замасковану позицію для швидкого переміщення бортів або для несподіваних атак на Сили безпеки та оборони України.

Ворог знову вважав себе недосяжним у глибокому тилу.

Спецоперація на Курщині

Дата: березень 2025

Локація: Курська область рф

Воїни 6-го полку ССО «Рейнджер» провели спеціальні дії проти регулярних військ Північної Кореї. Під час швидкого контакту було знищено 25 північнокорейців.

Вісім рейнджерів на броньованому Humvee висунулися в тил противника, за підтримки розвідувальних дронів вийшли на дистанцію прямого ураження та зайняли вигідні вогневі позиції в окопах. Попри чисельну перевагу противника та ворожий артилерійський вогонь, воїни ССО довели перевагу якості над кількістю та не лишили цілому взводу КНДР шансів під час контакту.

Аеродром під прицілом

Дата: 27 червня 2025

Локація: Волгоградська область рф

У межах зниження спроможностей російського агресора завдавати авіаційно-бомбових ударів по території України підрозділи ССО ЗСУ, СБУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України завдали ураження по аеродрому «Маріновка».

За попередньою інформацією, знищено чотири одиниці авіаційної техніки ворога, зокрема, літаки Су-34, а також технічно-експлуатаційну частину – місце, де здійснювалося обслуговування та ремонт різних бойових літаків.

Перекриті морські маршрути

Дата: 14 серпня 2025

Локація: Астраханська область рф

Військовослужбовці ССО здійснили спеціальні дії з ураження судна «Порт Оля 4» в морському порті «Оля». Воно було завантажене комплектуючими до БпЛА типу Shahed та боєприпасами з Ірану.

Цей порт використовується російським агресором як важливий логістичний пункт постачання товарів військового призначення з Ірану.

«Іскандери» під ударом

Дата: 9 серпня 2025

Локація: Курська область рф

Було завдано ударів по ангарах 448-ї ракетної бригади імені С. П. Непобедимого, на території колишньої птахофабрики. Результатом комплексної роботи ССО стало:

5 знищених транспортно-заряджаючих машин типу 9Т250;

1 знищена пускова установка ОТРК «Іскандер»;

уражений ЗРПК «Панцир-С1», що прикривав об’єкт;

зруйновані склади та автомобільна техніка.

Останній день «Тріумфа»

Дата: 5 вересня 2025

Локація: Калузька область рф

Під час проведення спеціальної розвідки група ССО виявила комплекс ЗРК С-400 «Тріумф». Після отримання візуального підтвердження об’єкту операторами були передані дані для нанесення вогневого ураження.

У результаті успішних дій ударні дрони Сил спеціальних операцій уразили одну пускову установку та радіолокаційну станцію російського ЗРК.

Deep strike ССО: нищимо ворожі НПЗ

Дата: 18 вересня 2025

Локація: Волгоградська область рф

Упродовж року у взаємодії з підрозділами сил безпеки і оборони було уражено низку стратегічно важливих об’єктів нафтопереробної та газовидобувної галузі ворога. Зокрема, уражено Волгоградський НПЗ, який задіяний у забезпеченні потреб збройних сил ворога. Цей НПЗ є найбільшим виробником ПММ в Південному федеральному окрузі рф. Щорічний обсяг переробки складає 15,7 млн тонн, що становить 5,6 % від всієї переробки нафти в рф.

«Град» більше не помічник

Дата: 4 жовтня 2025

Локація: Республіка Карелія, рф

ССО уразили ракетний корабель «Град» проєкту 21631 «Буян-М». Ракетоносій прямував з Балтійського у Каспійське море. Ураження припало у праву частину відсіку силової установки корабля. Уражений «Град» – один із найновіших і найсучасніших кораблів рф, введений до складу Балтійського флоту росії наприкінці 2022 року. Основним озброєнням судна є ракетний комплекс «Калібр-НК».

Був склад – немає складу

Дата: 17 грудня 2025

Локація: Луганська область

Підрозділи front-strike ССО здійснили ураження польового артилерійського складу 101-ї окремої бригади матеріально-технічного забезпечення 51 ЗВА на тимчасово окупованій території з використанням ударних БпЛА FP-2.

Зазначений склад активно використовувався для постачання боєприпасів та забезпечення наступальних спроможностей військ противника.

