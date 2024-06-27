Політика

0,25% свого ВВП Литва виділить на військові потреби України
27 Червня 2024 09:55
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Литва, україна, фінансова допомога
Прапор Литви / AP

Литва виділить Україні щонайменше 0,25% свого ВВП на підтримку безпеки й оборони України.

Про це у X (Twitter) повідомив президент Литви Гітанас Науседа.

За його словами таким було рішення Державної ради оборони країни на її засіданні у середу.

“Литва й надалі твердо стоятиме поруч із Україною до перемоги. Ми завжди будемо підтримувати свободу”, – наголосив Науседа.

Напередодні повідомляли, що у Литві виділили додаткові 136 млн євро на оборону, що означає збільшення оборонного бюджету до показника у понад 3% ВВП.

Литва і так є однією з країн, яка витрачає найбільше коштів на оборону в НАТО відносно розміру своєї економіки.


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