0,25% свого ВВП Литва виділить на військові потреби України

Литва виділить Україні щонайменше 0,25% свого ВВП на підтримку безпеки й оборони України.

Про це у X (Twitter) повідомив президент Литви Гітанас Науседа.

За його словами таким було рішення Державної ради оборони країни на її засіданні у середу.

“Литва й надалі твердо стоятиме поруч із Україною до перемоги. Ми завжди будемо підтримувати свободу”, – наголосив Науседа.

Напередодні повідомляли, що у Литві виділили додаткові 136 млн євро на оборону, що означає збільшення оборонного бюджету до показника у понад 3% ВВП.

Литва і так є однією з країн, яка витрачає найбільше коштів на оборону в НАТО відносно розміру своєї економіки.