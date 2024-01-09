Зимовий наступ Путіна провалився – Bild

Минуло три місяці, як російські війська почали масштабні наступальні дії в Донецькій та Харківській областях України, але вони досі нічого не досягли, окрім загибелі тисяч власних солдатів і втрати понад 400 одиниць бронетехніки.

Про це пише німецьке видання Bild.

Таблоїд на основі відеоданих робить висновок, що Росія майже так само далека від своїх стратегічних цілей – захоплення міст Куп’янськ на Харківщині та Авдіївки на Донеччині – як і на початку відповідних зимових наступів у жовтні минулого року. Вони місяцями не наближалися ні на кілометр до своєї мети – оточення та захоплення Авдіївки. І це попри – чи саме тому – що Росія пожертвувала сотнями танків і тисячами солдатів у фронтальних атаках на українські позиції та їхні мінні поля. Навіть на північ від Куп’янська, який українські підрозділи звільнили восени 2022 року, російські військові застрягли на околиці невеликого села Синьківка.

Україна натомість, пише ЗМІ, «розумно і відповідно до ситуації пристосувалася до захисту від нападів Росії». Українська армія змогла відбити майже кожний російський наступ протягом місяців і стягнути з Росії величезну жертву у вигляді крові та матеріалів.

Водночас, зазначається в публікації, «залишається сумнівним, як довго Україна зможе підтримувати такі потужні оборонні зусилля або як довго її боєприпасів вистачить для систем, які вона використовує». Автор згадує, що нещодавно США дали зрозуміти, що в майбутньому зможуть підтримувати Україну набагато менше, ніж раніше.

«Масштабні хвилі атак з боку Росії, здається, на цей час подолані, зимовий наступ Кремля зірвано… Мабуть, Росія повинна знову зібрати резерви, перш ніж перейти в наступ», – підсумовує автор.