Суспільство

“З’їм москаля”. Російська чиновниця розповіла, як поводиться викрадена дитина з Маріуполя

4 Квітня 2023 17:15
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діти, маріуполь, викрадення

Уповноважений при президентові Росії з прав дитини Марія Львова-Бєлова розповіла, що її прийомний син, якого викрали в Маріуполі, бігає за молодшими дітьми зі словами: З’їм москаля». На її думку, така поведінка дитини пов’язана з антиросійською пропагандою.

«Не можу сказати, що все відбувається гладко, без будь-яких труднощів. Важко реагувати, коли твоя дитина бігає за молодшими дітьми і каже: “З’їм москаля”, але я розумію, що це пов’язано не з нею, а з пропагандою восьмирічної, яка була на території Маріуполя. Але ми зараз любимо один одного», — розповіла Львова-Бєлова.

Раніше вона вихвалялася Путіну, що завдяки йому всиновила 15-річного хлопчика з України.


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