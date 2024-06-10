З’явилися супутникові знімки результату ураження російської ППО у Криму

Журналісти проєкту “Радіо Свободи” — “Схеми” оприлюднили супутник Planet Labs, на яких видно результат ураження українськими військовими російського зенітного ракетного дивізіону С-400.

Зазначається, що військовий об’єкт окупантів з’явився в цьому місці у травні 2024 року, а згодом російські військові побудували біля нього фортифікаційні споруди.

“На думку військового експерта Анатолія Храпчинського, тут могла розташовуватись російська радіолокаційна система “Подлєт”, яка зокрема використовується у комплексі разом з С-300 та С-400. Втім, військовий експерт Михайло Жирохов вважає, що РЛС в цьому місці розгортати не було сенсу, а отже це міг бути інший об’єкт військового призначення”, — йдеться у повідомленні.

Журналісти нагадали, що в Міноборони РФ ракетний удар ЗСУ та його наслідки досі не коментували.