З’явилися фото ураженого російського корабля у окупованій Керчі

Увечері в суботу, 4 листопада, захисники України завдали успішних ударів по морській і портовій інфраструктурі суднобудівного заводу “Залив” в тимчасово окупованій Керчі.

Внаслідок атаки знищено ракетоносій проекту 22800 “Аскольд”.

Цей носій крилатих ракет “Калібр” є одним із найновіших і найсучасніших кораблів Чорноморського флоту РФ, який був спущений на воду лише у 2021 році, і досі навіть не встиг взяти участь у бойових діях.

“За наявною інформацією, корабель отримав значні ушкодження та можливо не підлягає ремонту”, – повідомляє СтратКом ЗСУ.