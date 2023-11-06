Суспільство

З’явилися фото ураженого російського корабля у окупованій Керчі

6 Листопада 2023 19:50
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Увечері в суботу, 4 листопада, захисники України завдали успішних ударів по морській і портовій інфраструктурі суднобудівного заводу “Залив” в тимчасово окупованій Керчі.

Внаслідок атаки знищено ракетоносій проекту 22800 “Аскольд”.

Цей носій крилатих ракет “Калібр” є одним із найновіших і найсучасніших кораблів Чорноморського флоту РФ, який був спущений на воду лише у 2021 році, і досі навіть не встиг взяти участь у бойових діях.

“За наявною інформацією, корабель отримав значні ушкодження та можливо не підлягає ремонту”, – повідомляє СтратКом ЗСУ.


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