З’явилася можливість отримати військово-обліковий документ із QR-кодом у Дії

У “Дії” відтепер можна отримати військово-обліковий документ із QR-кодом, який матиме таку ж юридичну силу, як паперовий.

Про це інформує Мінцифри.

“Тепер військово-обліковий документ з Реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів можна отримати на порталі Дія – без візитів до установ та черг. Документ має таку саму юридичну силу, як паперовий, тож використовуйте його в будь-яких життєвих обставинах – від працевлаштування до проходження перевірки на блокпості”, – йдеться у повідомленні.

Вказано, що документ міститиме QR-код, з допомогою якого можна буде перевірити його дійсність та переглянути інформацію з реєстру Оберіг. Документ можна буде сформувати після авторизації на порталі Дія за допомогою КЕП. Далі потрібно обрати сервіс “Військово-обліковий документ”, натиснути на кнопку “Подати заяву” та підписати її електронним підписом. Документ з’явиться в кабінет громадянина на порталі Дія впродовж 10 хвилин.

“Документ сформується, якщо в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів є вся необхідна інформація про людину”, – наголосили в Мінцифри.