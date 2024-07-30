Суспільство

З’явилася можливість отримати військово-обліковий документ із QR-кодом у Дії
30 Липня 2024 13:45
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дія
Ілюстративне фото / Міністерство цифрової трансформації

У “Дії” відтепер можна отримати військово-обліковий документ із QR-кодом, який матиме таку ж юридичну силу, як паперовий.

Про це інформує Мінцифри. 

“Тепер військово-обліковий документ з Реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів можна отримати на порталі Дія – без візитів до установ та черг. Документ має таку саму юридичну силу, як паперовий, тож використовуйте його в будь-яких життєвих обставинах – від працевлаштування до проходження перевірки на блокпості”, – йдеться у повідомленні. 

Вказано, що документ міститиме QR-код, з допомогою якого можна буде перевірити його дійсність та переглянути інформацію з реєстру Оберіг. Документ можна буде сформувати після авторизації на порталі Дія за допомогою КЕП. Далі потрібно обрати сервіс “Військово-обліковий документ”, натиснути на кнопку “Подати заяву” та підписати її електронним підписом. Документ з’явиться в кабінет громадянина на порталі Дія впродовж 10 хвилин. 

“Документ сформується, якщо в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів є вся необхідна інформація про людину”, – наголосили в Мінцифри. 


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