Звільнено населений пункт на Донеччині, — Генштаб (відео)

Над селищем Новоекономічне Донецької області замайорив український прапор. Населений пункт звільнили штурмові групи полку Скеля.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Два тижні знадобилося для того, щоб крок за кроком пройти кожну вулицю. У результаті скоординованого штурму було проведено зачистку населеного пункту. 31 серпня в центрі Новоекономічного підняли український прапор.

За даними Генштабі ЗСУ, станом на 16:00 1 вересня на Покровському напрямку окупанти здійснили 25 спроб потіснити українських захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Заповідне, Новоекономічне, Миролюбівка, Звірове, Удачне, Дачне у напрямку населених пунктів Променя, Мирнограду, Родинського, Покровська. Сили оборони стримують натиск противника та зупинили вже 22 атаки.