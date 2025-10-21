Зустріч Трампа і Путіна в Будапешті скасована після заяви Рубіо про відсутність перспектив миру — ЗМІ

Запланована зустріч президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна в Будапешті не відбудеться найближчим часом. Як повідомляє AP News, переговори були відкладені після заяви держсекретаря США Марко Рубіо, який провів телефонну розмову з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим.

За словами Рубіо, зустріч «навряд чи принесе позитивні результати у мирних переговорах», оскільки Росія не продемонструвала готовності до поступок чи навіть обговорення компромісних умов. Після цієї заяви Білий дім підтвердив, що наразі «немає планів» проведення саміту.

Як зазначає Financial Times, Кремль спробував применшити значення зриву зустрічі, заявивши, що «підготовка потребує часу». Водночас європейські партнери України назвали рішення Вашингтона «обґрунтованим», оскільки Москва продовжує вимагати територіальних поступок від Києва.

Раніше Трамп оголосив про намір зустрітися з Путіним у Будапешті для обговорення умов припинення війни, однак після розмови з Лавровим Рубіо фактично заблокував підготовку саміту.

За даними The Guardian, європейські дипломати вважають, що відмова від зустрічі зменшує ризик тиску на Україну щодо територіальних поступок і дає більше часу для узгодження спільної мирної ініціативи з ЄС.