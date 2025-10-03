        Політика

        Зупинка роботи уряду США може затримати постачання зброї Україні

        Сергій Бордовський
        3 Жовтня 2025 07:45
        Володимир Зеленський / Фото: EPA/Shutterstock
        Володимир Зеленський / Фото: EPA/Shutterstock

        У Вашингтоні виникли побоювання, що можливий «шатдаун» федерального уряду США призведе до затримок у відправленні озброєнь Україні. За інформацією The Telegraph, зустрічі з українською делегацією опинилися під загрозою зриву після того, як багатьох урядових співробітників відправили у вимушену відпустку.

        Закриття державних установ у США створює невизначеність у виконанні зобов’язань перед Києвом, зокрема щодо графіків поставок військової допомоги. Експерти наголошують, що навіть коротка затримка може негативно позначитися на плануванні оборони України напередодні зимового періоду.


