Зупинка роботи уряду США може затримати постачання зброї Україні

У Вашингтоні виникли побоювання, що можливий «шатдаун» федерального уряду США призведе до затримок у відправленні озброєнь Україні. За інформацією The Telegraph, зустрічі з українською делегацією опинилися під загрозою зриву після того, як багатьох урядових співробітників відправили у вимушену відпустку.

Закриття державних установ у США створює невизначеність у виконанні зобов’язань перед Києвом, зокрема щодо графіків поставок військової допомоги. Експерти наголошують, що навіть коротка затримка може негативно позначитися на плануванні оборони України напередодні зимового періоду.