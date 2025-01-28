Політика

Зупинка допомоги USAID: ОП готується до консультацій із США
28 Січня 2025 20:35
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Ілюстративне фото / USAID Ukraine
Ілюстративне фото / USAID Ukraine

Офіс президента України найближчим часом планує провести переговори з американськими партнерами щодо відновлення фінансування гуманітарних проєктів в Україні.

Як зазначила заступниця керівника ОП Ірина Верещук, рішення про призупинення фінансування проєктів USAID стало несподіванкою для української влади та громадського сектору.

“Але, я впевнена, що на гуманітарному напрямку ми все стабілізуємо. Найближчим часом почнемо предметні консультації з нашими американськими партнерами з метою найскорішого продовження фінансування проєктів із гуманітарного реагування в Україні”, – повідомила Верещук.

Раніше стало відомо, що Американська агенція з міжнародного розвитку (USAID) призупинила свої програми допомоги та протягом 90 днів планує переглянути їх.

USAID підтримує 158 країн світу, інвестуючи в гуманітарні, освітні, культурні та інфраструктурні проєкти. У 2024 році бюджет організації складав 22 мільярди доларів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну агенція надала понад 2,6 мільярда доларів на гуманітарну допомогу, 5 мільярдів доларів на розвиток і ще 30 мільярдів доларів — у формі прямої бюджетної підтримки.


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