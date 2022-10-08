ЗСУ звільнили ще одне село в Херсонській області

Військовослужбовці Збройних сил України звільнили від російських окупантів село Шевченківка Бериславського району Херсонської області.

Про це 8 жовтня повідомив голова обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

“Завдяки ЗСУ над цим населеним пунктом знову майорить український прапор. Тут вже немає російських окупантів, які тероризували та вбивали. Найгірше для цих світлих людей позаду. Зараз ми працюємо над тим, аби повернути цих людей до нормального життя”, – йдеться в повідомленні.

До села вже підвезли частину гуманітарної допомоги та продовжують підвозити решту. Людям виплатять пенсії та соціалку.

Місцева влада працює над тим, аби максимально підготувати людей до зими – забезпечити буржуйками й дровами.