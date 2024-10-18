ЗСУ звільнили село Кругляківка Харківської області

Село Кругляківка Куп’янського району на Харківщині звільнене та зачищене Силами Оборони України.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

“Воїни підрозділу “Братство” у складі Спецпідрозділу Тимура ГУР МО України за підтримки 77-ї окремої аеромобільної бригади ЗСУ звільнили та зачистили від російських окупантів населений пункт Кругляківка Куп’янського району.

Операція із повернення контролю над важливим для оборони Куп’янська населеним пунктом тривала з 7 по 14 жовтня 2024 року”.

За даними бійців, росіяни втратили у Кругляківці більше взводу піхоти – їх знищили у ближніх боях. Також окупантів взяли у полон.

“У підсумку операції ворога вибито з населеного пункту, шляхи пересування окупантів заміновано”.