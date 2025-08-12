ЗСУ знищили потужний радіолокаційний комплекс окупантів у Криму

У ніч з 9 на 10 серпня підрозділи Руху опору Сил спеціальних операцій Збройних Сил України знищили стаціонарний трасовий радіолокаційний комплекс ТРЛК-10 “Скала-М” в населеному пункті Абрикосівка (ТОТ АР Крим).

Про це повідомляє Командування Сил спеціальних операцій ЗС України.

ТРЛК-10 “Скала-М” — це радянсько-російський трасовий радіолокаційний комплекс, який включає як первинні, так і вторинні можливості детекції повітряних цілей.

“Скала-М” призначений для контролю повітряного руху у небі — зокрема, на маршрутах і в підходових зонах, що робить його важливим компонентом системи управління повітряним рухом. Радіус дії радара до 350 км.

“Знищення радара суттєво послабить застосування противником авіації, яку окупанти використовують для ураження цивільної інфраструктури та мирних мешканців”, — йдеться в повідомленні.